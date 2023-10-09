Google Pixel 8a показали на рендерах

Авторитетный инсайдер OnLeaks поделился изображениями смартфона Google Pixel 8a, который еще не был представлен официально. По данным источника, аппарат получит корпус с размерами 152,1:72,6:8,9 мм против 152,4:72,9:9 мм у Pixel 7a. Предполагается, что официальная презентация Pixel 8a состоится в первой половине следующего года.

Напомним, что предыдущее поколение в лице Pixel 7a оснащается топовой платформой Tensor G2 и сопроцессором Titan M2, как во флагманах Pixel 7, 6,13-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц, селфи-камерой на 13 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп и 13 Мп (сверхширик), поддержкой сотовых сетей пятого поколения, интерфейсом USB Type-C, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6e и Bluetooth 5.2, поддержкой eSIM, аккумулятором ёмкостью 4385 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт и беспроводной на 7,5 Вт, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP67.

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