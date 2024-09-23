Google Pixel 9 Pro Fold получил самую слабую в серии зарядку

Вчера появилась информация о том, что флагманский складной смартфон Pixel 9 Pro Fold от компании Google имеет самую медленную проводную зарядку среди всех устройств линейки Pixel 9 от компании Google. Данный смартфон поддерживает зарядку всего лишь на уровне 21 Вт, что по современным меркам очень слабо даже в сегменте недорогих бюджетных смартфонов, не говоря уже про флагманы. И этот факт был официально подтверждён самой компанией Google, так что это не слух или предположение. С учётом этого факта совершенно неудивительно, что новому складному смартфону компании Google требуется так много времени для зарядки по проводу, что многих потенциальных покупателей сильно огорчит. Кроме того, почему Google решила так поступить, особенно когда Pixel 9 Pro XL поддерживает 37 Вт, а Pixel 9 и Pixel 9 Pro получили 27 Вт, остаётся загадкой.

Представители компании Google никак это не комментируют и на официальном сайте тоже никаких объяснений данной ситуации нет. Также стоит напомнить, что беспроводная зарядка Pixel 9 Pro Fold ограничена мощностью всего в 7,5 Вт, как и у оригинальной модели Fold, то есть компания за столько лет не продвинулась вперёд по мощности зарядки ни на йоту. И хотя это самый дорогой смартфон серии Pixel 9, заряжается он медленнее всех, причём с большим отрывом, как по проводной, так и по беспроводной зарядке. У конкурентов ситуация заметно лучше, так что оправдать отсталость технологий со стороны производителя достаточно проблематично.
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