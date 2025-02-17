Google Pixel 9 Pro Fold получил важнейшее исправление

Пользователи, которые когда-либо использовали складной смартфон с магнитным чехлом, наверняка сталкивались с проблемой — такие чехлы могут мешать работе датчика, измеряющего угол раскрытия. Этот сенсор играет ключевую роль в повседневном использовании устройства, обеспечивая плавный переход между сложенным и развёрнутым состоянием складного устройства. С выходом Android 16 Beta 2 компания Google решила эту проблему для Pixel 9 Pro Fold через обновление в Pixel System Services. В настройках появилась новая опция — робастное определение открытия/закрытия. Google рекомендует активировать её, если вы используете магнитный чехол, так как это устранит помехи, вызываемые магнитами. Однако есть нюанс — если вы не используете чехол, лучше оставить опцию выключенной, так как её активация может привести к более быстрому разряду аккумулятора.

Пока неизвестно, будет ли это исправление доступно для других складных смартфонов на Android или же оно останется эксклюзивным для Pixel 9 Pro Fold, а другим производителям придётся искать собственное решение. Но приятно, что производители устройств работают в этом направлении, предоставляя пользователям больше удобства в новом формате. Всё же складные смартфоны являются чем-то действительно удивительным даже по современным меркам, и хотелось бы иметь больше комфорта в повседневной жизни, используя гаджет за весьма внушительную сумму денег. Остаётся лишь надеяться, что решение получат и другие бренды.