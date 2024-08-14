Google Pixel 9 Pro XL испытали на прочность

Вчера компания Google представила смартфон Pixel 9 Pro XL, а уже сегодня видеоблогер JerryRigEverything испытал новинку на прочность. Судя по видео, Google удалось создать действительно крепкий смартфон с корпусом из алюминия и стекла Gorilla Glass Victus 2, которому не страшны ни царапины, ни знаменитый тест на изгиб.

Напомним, что оцененный от 1100 долларов Pixel 9 Pro XL характеризуется 6,8-дюймовым экраном OLED с разрешением 2992:1344 точки, кадровой частотой до 120 Гц и яркостью до 3000 нит, 4-нм процессором Google Tensor G4, 16 ГБ ОЗУ и 128, 256 или 512 ГБ флеш-памяти, тройной основной камерой с модулями на 50, 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъектив), фронтальной камерой разрешением 50 Мп, АКБ ёмкостью 4940 мАч, поддержкой 31-Вт проводной и 27-Вт беспроводной зарядок, разъемом USB Type-C 3.2, поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3, модемом 5G и предустановленной ОС Android 14 с продвинутыми функциями ИИ для обработки фото и видео.
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