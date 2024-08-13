Google Pixel 9 Pro XL получил 6,8-дюймовый экран

Компания Google только что представила флагманский смартфон Pixel 9 Pro XL, который появится в продаже на дебютном американском рынке 22 августа по цене от 1100 долларов. Новинку оснастили 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2992:1344 пикселей, частотой обновления изображения до 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит, фирменной однокристальной системой Tensor G4, 16 ГБ оперативной и 128, 256 или 512 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Samsung GNK), 50 Мп (сверхширик на Sony IMX858) и 50 Мп (телеобъектив на Sony IMX858), селфи-камерой разрешением 50 Мп, аккумулятором ёмкостью 4940 мАч, поддержкой 31-Вт проводной и 27-Вт беспроводной зарядок соответственно, портом USB Type-C 3.2, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3, модемом 5G и предустановленной ОС Android 14.