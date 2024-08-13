Google Pixel 9 Pro оценили в 1000 долларов

Компания Google представила в рамках большой презентации флагманский смартфон Pixel 9 Pro, который основан на фирменной 4-нанометровой платформе Tensor G4. Новинка также характеризуется 6,3-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1280:2856, кадровой частотой 120 Гц, яркостью до 3000 нит и стеклом Gorilla Glass Victus 2, 16 ГБ оперативной памяти, 128, 256 или 512 ГБ внутренней памяти, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Samsung GNK), 50 Мп (сверхширик) и 48 Мп (телеобъектив), селфи-камерой разрешением 42 Мп, батареей ёмкостью 4560 мАч, портом USB Type-C 3.2, модулями Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 и NFC, модемом для сотовых сетей пятого поколения, процессором безопасности Titan M2, защитой от воды и пыли (степень IP68), поддержкой 27-Вт проводной и 21-Вт беспроводной зарядок, а также предустановленной ОС Android 14.