Google Pixel 9 Pro получил передовую испарительную камеру

Процессоры серии Google Tensor не отличаются высокой энергоэффективностью, и это стало существенной проблемой, когда Pixel 8 и Pixel 8 Pro были выпущены в прошлом году без эффективной системы охлаждения. Это привело к значительному перегреву обоих устройств, что, возможно, стало причиной, по которой компания Google добавила испарительную камеру в свои новейшие флагманские модели — вчера производитель представил новые гаджеты, рассказав о том, что теперь процессор охлаждается гораздо лучше и эффективнее. Однако, сегодня стало известно, Pixel 9 не получил этого охлаждения. Брайан Раковски, вице-президент по управлению продуктами Pixel, сообщил, что компания представляет новую паровую камеру в модели Pixel 9 Pro — речь о моделях Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL и Pixel 9 Pro Fold.

И, к сожалению, это значит, что Tensor G4 в Pixel 9 не сможет поддерживать температурный режим на таком же уровне, как в других моделях линейки, что может привести к снижению производительности и возможному троттлингу. Это конструктивное отличие может объяснить, почему Tensor G4 показывает разные результаты в зависимости от устройства, в котором он установлен. В базовом смартфоне чип не может работать на настолько высокой тактовой частоте на протяжении длительного времени и гаджету просто необходимо сбрасывать производительность до разумных отметок. Из-за этого падает производительность в бенчмарках, но потенциальным покупателям от этого объяснения, конечно, не легче.