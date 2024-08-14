Google Pixel 9 Pro получил передовую испарительную камеру

Процессоры серии Google Tensor не отличаются высокой энергоэффективностью, и это стало существенной проблемой, когда Pixel 8 и Pixel 8 Pro были выпущены в прошлом году без эффективной системы охлаждения. Это привело к значительному перегреву обоих устройств, что, возможно, стало причиной, по которой компания Google добавила испарительную камеру в свои новейшие флагманские модели — вчера производитель представил новые гаджеты, рассказав о том, что теперь процессор охлаждается гораздо лучше и эффективнее. Однако, сегодня стало известно, Pixel 9 не получил этого охлаждения. Брайан Раковски, вице-президент по управлению продуктами Pixel, сообщил, что компания представляет новую паровую камеру в модели Pixel 9 Pro — речь о моделях Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL и Pixel 9 Pro Fold.

И, к сожалению, это значит, что Tensor G4 в Pixel 9 не сможет поддерживать температурный режим на таком же уровне, как в других моделях линейки, что может привести к снижению производительности и возможному троттлингу. Это конструктивное отличие может объяснить, почему Tensor G4 показывает разные результаты в зависимости от устройства, в котором он установлен. В базовом смартфоне чип не может работать на настолько высокой тактовой частоте на протяжении длительного времени и гаджету просто необходимо сбрасывать производительность до разумных отметок. Из-за этого падает производительность в бенчмарках, но потенциальным покупателям от этого объяснения, конечно, не легче.
Pura'красный смартфон. Обзор HUAWEI Pura 70…
Компания HUAWEI несмотря на санкции радует фанатов новинками. Сегодня мы расскажем о модели Pura 70 — не …
На iPhone и iPad выпустят очень много консольных игр ААА-кла…
Вчера в рамках конференции WWDC 2024 компания Apple много всего рассказала про новые возможности свежих о…
HTC представила смартфон U24 Pro…
Как и предполагали ранее различного рода инсайдеры, сегодня компания HTC (да, она ещё жива, всё верно) оф…
Смартфон Samsung Galaxy F55 представлен официально…
Компания Samsung представила смартфон Galaxy F55, релиз которого ожидался чуть раньше. Новинку оснастили …
Vivo представила смартфоны серии S19…
Сегодня компания Vivo официально представила серию смартфонов Vivo S19 с упором на возможности в области …
Лето в активном режиме: 5 гаджетов для тех, кто ценит комфор…
Где бы вы ни находились, куда бы ни ехали и чем бы ни занимались, гаджеты из нашей подборки будут всегда …
Apple откроет доступ к NFC-модулю для сторонних платёжных си…
Сегодня появилась информация от надёжных источников о том, что Европейский союз достиг соглашения с компа…
Apple, вероятно, разрабатывает iPhone 17 Air…
Если верить информации достаточно надёжных инсайдеров, компания Apple на текущий момент работает над созд…
Выглядит и работает, как часы. Обзор realme 12 Pro+Выглядит и работает, как часы. Обзор realme 12 Pro+
Как повысить качество сна с помощью умных часов HuaweiКак повысить качество сна с помощью умных часов Huawei
Игровой смартфон с уникальным дизайном. Обзор Infinix GT 20 ProИгровой смартфон с уникальным дизайном. Обзор Infinix GT 20 Pro
Главный фотофлагман этого года. Обзор HUAWEI Pura 70 UltraГлавный фотофлагман этого года. Обзор HUAWEI Pura 70 Ultra
realme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегментеrealme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегменте
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor