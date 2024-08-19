Google Pixel 9 перегревается в стресс-тестах

На мероприятии компании Google, посвящённом выпуску смартфонова серии Pixel 9, было объявлено, что все гаджеты нового поколения, кроме базовой модели Pixel 9, (речь идёт о смартфонах Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL и Pixel 9 Pro Fold) оснащены испарительной камерой, которая помогает контролировать тепловыделение мобильного процессора Tensor G4, что приводит к повышению производительности при длительных пиковых нагрузках. Это одно из самых значительных изменений, представленных компанией в этом году, особенно в свете прошлогодних проблем с перегревом Pixel 8 и Pixel 8 Pro во время стресс-тестов. Но, к сожалению, как показывают реальные тесты, даже топовая модель Google, Pixel 9 Pro XL, не способна полностью предотвратить перегрев Tensor G4 в случае с высокими нагрузками на чип.

В стресс-тесте производительные ядра системы на кристалле снизили свою тактовую частоту с 3,10 ГГц до 1,32 ГГц, а энергоэффективные ядра — с 1,92 ГГц до 0,57 ГГц. Это, безусловно, абсолютно провальный результат для Tensor G4, который установлен во флагмане за тысячу долларов (1100 если быть точнее). Неизвестно, при какой температуре комнаты проводился тест Pixel 9 Pro XL, а это существенно влияет на способность чипа предотвращать перегрев в течение длительного времени. Кроме того, ранее сообщалось, что даже процессор Dimensity 9300 от MediaTek, изготовленный по техпроцессу TSMC 4 нм N4P, потерял 46 процентов максимальной производительности в том же стресс-тесте на Vivo X100, который также оснащён испарительной камерой.