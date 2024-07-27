Google Pixel 9 показали в четырех расцветках

Профильный ресурс Android Headlines поделился качественными изображениями смартфона Google Pixel 9, официальная презентация которого состоится уже в середине августа вместе с Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL и Pixel 9 Pro Fold. Отметим расцветки Rose, Green, Porcelain и Obsidian, матовые боковые грани корпуса и глянцевую тыльную панель.

Что до технических характеристик, Google Pixel 9 приписывают наличие 6,3-дюймового экрана Actua, фирменной однокристальной системы Tensor четвертого поколения, 12 ГБ оперативной памяти, селфи-камеры на 10,5 Мп и сдвоенной тыльной камеры с модулями разрешением 50 Мп и 48 Мп (сверхширик).