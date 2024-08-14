Google Pixel 9 получил новый сканер отпечатков пальцев

Примечательно, что в поколении смартфонов 2024 года оптический сканер был заменен на ультразвуковой Qualcomm 3D Sonic Gen 2 — компания Google утверждает, что новый сканер работает на 50% быстрее, чем в Pixel 8, а Qualcomm заявляет, что это самый быстрый в мире ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей. Данный сканер, если верить информации журналистов, должен надёжно работать даже при влажных пальцах, плюс он имеет технологию защиты от взлома, которая позволяет ему отвергать фальшивые отпечатки вашего пальца. А вот у складного смартфона компании такого датчика нет — там используется обычный ёмкостный датчик на боковой грани, который существует ещё со времён iPhone 5S. Странно, что новинку сюда решили не ставить.