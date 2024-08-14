Google Pixel 9 получил новый сканер отпечатков пальцев

Если вы внимательно читаете новости на нашем сайте, то знаете, что вчера были официально анонсированы смартфоны Pixel 9, Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL от компании Google, которые получили множество улучшений по сравнению с поколением 2023 года (впрочем, крупных изменений всё же не было, но это другая тема для обсуждения). Среди новшеств стоит выделить в том числе новый и более быстрый сканер отпечатков пальцев, встроенный в OLED-дисплей. Специалисты отмечают, что хотя оптический сканер отпечатков пальцев в серии смартфонов Pixel 8 был лучше своих предшественников, он всё ещё не мог конкурировать с решениями других брендов, так что производитель принял решение заняться этим вопросом и догнать оппонентов по рынку.

Примечательно, что в поколении смартфонов 2024 года оптический сканер был заменен на ультразвуковой Qualcomm 3D Sonic Gen 2 — компания Google утверждает, что новый сканер работает на 50% быстрее, чем в Pixel 8, а Qualcomm заявляет, что это самый быстрый в мире ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей. Данный сканер, если верить информации журналистов, должен надёжно работать даже при влажных пальцах, плюс он имеет технологию защиты от взлома, которая позволяет ему отвергать фальшивые отпечатки вашего пальца. А вот у складного смартфона компании такого датчика нет — там используется обычный ёмкостный датчик на боковой грани, который существует ещё со времён iPhone 5S. Странно, что новинку сюда решили не ставить.
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