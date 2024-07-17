Google Pixel 9 получит новую систему камер

Скорее всего, эта камера позволит снимать более качественный контент при более низком уровне освещения, но пока что это только предположения и ничего более. Кроме того, Pixel 9 также получит ещё одну важную функцию, которую давно ждали многие пользователи — фронтальную камеру с автофокусом. Ранее эта функция была доступна только Pixel 8 Pro, но запуск нововведения в базовой версии смартфона позволит не переживать о том, что селфи получаются смазанными. А Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL получат новый сенсор Sony IMX858 для фронтальной и ультраширокоугольной камеры, а также для телеобъектива. Обновлённый сенсор значительно улучшит качество селфи и других снимков, но это всё повлияет на конечную стоимость смартфонов, естественно. Этого стоило ожидать.