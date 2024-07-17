Google Pixel 9 получит новую систему камер

Серия смартфонов Google Pixel всегда привлекает к себе много внимания, особенно если производитель при этом ничего не говорит и не делится деталями. Но, к счастью, инсайдеры отлично справляются с поставленной задачей и сливают интересные моменты до того, как о них поведает производител. Например, новые данные говорят о том, что компания Google добилась значительных улучшений в области системы камер серии смартфонов Pixel 9 — новинки получат поддержку записи видео в 8K-разрешении и многое другое. Кроме того, базовая модель Pixel 9 получит обновление ультраширокоугольной кмеры — объектив Sony IMX386, который был впервые представлен в Pixel 8, будет заменён новым датчиком изображения Sony IMX858.

Скорее всего, эта камера позволит снимать более качественный контент при более низком уровне освещения, но пока что это только предположения и ничего более. Кроме того, Pixel 9 также получит ещё одну важную функцию, которую давно ждали многие пользователи — фронтальную камеру с автофокусом. Ранее эта функция была доступна только Pixel 8 Pro, но запуск нововведения в базовой версии смартфона позволит не переживать о том, что селфи получаются смазанными. А Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL получат новый сенсор Sony IMX858 для фронтальной и ультраширокоугольной камеры, а также для телеобъектива. Обновлённый сенсор значительно улучшит качество селфи и других снимков, но это всё повлияет на конечную стоимость смартфонов, естественно. Этого стоило ожидать.
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