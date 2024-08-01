Google Pixel 9 получит слишком слабый процессор, но это не беда

Судя по информации западных инсайдеров, компания Google, скорее всего, никогда не ставила перед собой задачу сделать процессор Tensor G4 существенно более производительным по сравнению с процессором Tensor G3. Ещё в 2023 году ходили слухи, что система на кристалле нового поколения будет лишь небольшим обновлением, но без значительного апгрейда в плане производительности в реальных сценариях или хотя бы в синтетических тестах. И теперь появились данные, которые указывают на то, что это может оказаться правдой. Стоит напомнить, что процессор Tensor G3 имел кластер из 9 ядер, в то время как Tensor G4 будет, по данным специалистов, будет иметь менее производительную 8-ядерную конфигурацию.

Естественно, чтобы обеспечить повышенную производительность, чем у предшественника, Google, вероятно, оснастила свой новый процессор более продвинутыми ядрами в конфигурации «1 + 3 + 4». В результате, несмотря на уменьшенное количество ядер, процессор Tensor G4 все же на 33 процента быстрее, чем Tensor G3 в AnTuTu. С другой стороны, если бы компания Google действительно стремилась повысить производительность нового чипа в синтетике, она могла бы использовать более продвинутую конфигурацию системы на кристалле, но компания пошла иным путём и явно сделала упор на искусственном интеллекте, а не на железе. Возможно, это новый тренд в индустрии смартфонов, потому что удивлять покупателей мощными процессорами сейчас достаточно проблематично, если не сказать нереально.