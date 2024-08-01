Google Pixel 9 получит слишком слабый процессор, но это не беда

Естественно, чтобы обеспечить повышенную производительность, чем у предшественника, Google, вероятно, оснастила свой новый процессор более продвинутыми ядрами в конфигурации «1 + 3 + 4». В результате, несмотря на уменьшенное количество ядер, процессор Tensor G4 все же на 33 процента быстрее, чем Tensor G3 в AnTuTu. С другой стороны, если бы компания Google действительно стремилась повысить производительность нового чипа в синтетике, она могла бы использовать более продвинутую конфигурацию системы на кристалле, но компания пошла иным путём и явно сделала упор на искусственном интеллекте, а не на железе. Возможно, это новый тренд в индустрии смартфонов, потому что удивлять покупателей мощными процессорами сейчас достаточно проблематично, если не сказать нереально.