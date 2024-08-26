Google Pixel 9a показали на фото

Сетевые источники опубликовали фотографии, на которых, как утверждается, изображен смартфон Google Pixel 9a. Отметим наличие плоского экрана с вырезом для фронтальной камеры по центру, разъема USB Type-C, плоской боковой рамки и немного выступающего блока основной камеры с двумя модулями. Если учесть, что Pixel 8a вышел всего три месяца назад, то и релиза Pixel 9a стоит ждать не раньше начала 2025 года.

Напомним, что две недели назад был представлен Google Pixel 9 с 6,3-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1800 нит и защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2, процессором Google Tensor G4, 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (Samsung GNK) и 48 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 10,3 Мп (датчик Samsung 3J1), батареей ёмкостью 4560 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок на 27 Вт и 15 Вт соответственно, поддержкой Wi-Fi 7 и модемом 5G.