Google Pixel 9a показали на пресс-фото

Профильный ресурс Android Headlines поделился качественными изображениями смартфона Google Pixel 9a, который будет представлен 19 марта. Аппарат демонстрируется в цветах Peony, Iris, Obsidian и Porcelain. Что до технических параметров, смартфон получит корпус с размерами 154:73:8,9 мм, батарею ёмкостью 5100 мАч, сдвоенную основную камеру с модулями разрешением 48 Мп (датчик изображения оптического формата 1/2 дюйма и оптика с дифрагмой f/1.7) и 13 Мп (сверхширик), селфи-камеру разрешением 13 Мп. Ранее сообщалось, что конфигурация с 128 ГБ флеш-памяти будет стоить 500 долларов, а с 256 ГБ – 600 долларов. Продажи стартуют сразу после презентации.