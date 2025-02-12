Google Pixel 9a показали на пресс-фото

Профильный ресурс Android Headlines поделился качественными изображениями смартфона Google Pixel 9a, который будет представлен 19 марта. Аппарат демонстрируется в цветах Peony, Iris, Obsidian и Porcelain. Что до технических параметров, смартфон получит корпус с размерами 154:73:8,9 мм, батарею ёмкостью 5100 мАч, сдвоенную основную камеру с модулями разрешением 48 Мп (датчик изображения оптического формата 1/2 дюйма и оптика с дифрагмой f/1.7) и 13 Мп (сверхширик), селфи-камеру разрешением 13 Мп. Ранее сообщалось, что конфигурация с 128 ГБ флеш-памяти будет стоить 500 долларов, а с 256 ГБ – 600 долларов. Продажи стартуют сразу после презентации.

Huawei Pura 80 получит устаревший дактилоскоп…
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о флагманском смартфоне Huawei Pura 80…
Глобальную версию Oppo Find X8 оценили в 880 долларов …
Компания Oppo представила в Индонезии глобальные версии флагманских смартфонов Oppo Find X8 и Find X8 Pro…
Vivo X200 Pro возглавил рейтинг бенчмарка AnTuTu…
Команда популярного бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий рейтинг самых производительных смартфонов под уп…
Смартфон Realme P3 Pro готов к выходу …
Компания Realme опубликовала тизер, посвященный еще не представленному официально смартфону Realme P3 Pro…
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy F16 показали на рендерах …
Профильное издание Smartprix опубликовало изображения бюджетного смартфона Samsung Galaxy F16, который ещ…
ASUS ROG Phone 9 FE получит продвинутую камеру …
Профильный ресурс 91mobiles опубликовал качественные изображения и подробности о характеристиках игрового…
Samsung отказалась от приложения Samsung Messages…
Партнёрство компаний Samsung и Google привело к возникновению сервиса Galaxy AI, фактически отодвинув гол…
Флагманский камерофон Xiaomi 15 Ultra уже доступен для предз…
Компания Xiaomi начала принимать предварительные заказы на флагманский смартфон Xiaomi 15 Ultra на родном…
Xiaomi 14T обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T обзор и тесты смартфона
Топ-5 устройств для продуктивной учебыТоп-5 устройств для продуктивной учебы
Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?
Игровой смартфон с уникальным дизайном. Обзор Infinix GT 20 ProИгровой смартфон с уникальным дизайном. Обзор Infinix GT 20 Pro
Правильная замена флагманов. Обзор и тест realme GT 6TПравильная замена флагманов. Обзор и тест realme GT 6T
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor