Google Pixel 9a получит более простую камеру

С другой стороны, это всё равно крайне приличное решение для смартфона, который, теоретически, должен быть доступным гаджетом с более или менее низкой стоимостью. Также специалисты отмечают, что основная камера смартфона изменится, но широкоугольный объектив останется тем же, как и в Pixel 8a, то есть с разрешением 13 Мп. Фронтальная камера также останется без изменений — это было ожидаемо, она и так достаточно хорошая, так что менять её смысла нет. При этом данных про стоимость смартфона пока что нет, а это, конечно, очень важный момент, на который стоит обратить внимание. Все эти упрощения по процессору или камерам можно будет легко простить, если цена будет адекватная. В противном случае у смартфона будут проблемы в плане продаж.