Google Pixel 9a получит более простую камеру

Если верить информации западных инсайдеров, компания Google выпустит Pixel 9a уже в марте следующего года, и недавно появились интересные утечки рендеров грядущего доступного смартфона, которые подчеркнули отсутствие фирменного островка для системы камер. Дело в том, что Pixel 9a, по слухам, естественно, откажется от 64-мегапиксельной основной камеры, которая установлена у предшественников-флагманов данной серии, и вместо этого получит 48-мегапиксельный модуль, который используется в Pixel 9 Pro Fold (самом дорогом, но не самом лучшем смартфоне Google). Стоит напомнить, что Pixel 9 Pro Fold — складное устройство с довольно средней системой камер, которая не может тягаться с лидерами рынка при всём желании.

С другой стороны, это всё равно крайне приличное решение для смартфона, который, теоретически, должен быть доступным гаджетом с более или менее низкой стоимостью. Также специалисты отмечают, что основная камера смартфона изменится, но широкоугольный объектив останется тем же, как и в Pixel 8a, то есть с разрешением 13 Мп. Фронтальная камера также останется без изменений — это было ожидаемо, она и так достаточно хорошая, так что менять её смысла нет. При этом данных про стоимость смартфона пока что нет, а это, конечно, очень важный момент, на который стоит обратить внимание. Все эти упрощения по процессору или камерам можно будет легко простить, если цена будет адекватная. В противном случае у смартфона будут проблемы в плане продаж.
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