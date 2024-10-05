Google Pixel 9a выйдет раньше, чем ожидалось

Профильное издание Android Headlines, недавное публиковавшее качественные изображения смартфона Google Pixel 9a, поделилось новыми подробностями о грядущей новинке. Утверждается, что Google начнет принимать предзаказы на Pixel 9a уже в середине марта следующего года, а розничные продажи стартуют в конце месяца. Предыдущее поколение в лице Pixel 8a было выпущено 7 мая 2024 года. Вероятно, производитель сдвинул выход из-за более раннего релиза флагманской серии Google Pixel 9, которая в этом году была представлена в августе, а не в октябре, как это было в предыдущие годы.