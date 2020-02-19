Google Pixel Buds становятся доступными для предзаказа

Еще осенью компания Google представила свои первые настоящие беспроводные наушники - Pixel Buds 2-го поколения. Объявление включало в себя ряд интересных функций, цветов и без даты выпуска. Теперь наушники стали доступны для предзаказа за $ 179 в четырех цветах, включая черный, белый, оранжевый и мятно-зеленый.

Pixel Buds могут похвастаться уникальным пространственным дизайном вентиляционных отверстий, который делает их более удобными для ношения и программным обеспечением для компенсации внешних шумов. Наушники также выделяет доступ к Google Assistant без помощи рук.

Новинка будет поставляться в комплекте с специальной сумкой для переноски и зарядным устройством. Срок службы батареи рассчитан на пять часов прослушивания без подзарядки и 24 часа в случае беспроводной зарядки или зарядки USB-C.