Google Pixel Fold 2 показали на рендерах

Известный достоверными утечками инсайдер OnLeaks опубликовал качественные изображения складного смартфона Google Pixel Fold 2, который еще не был представлен официально. Отметим новый дизайн основной камеры и более узкие рамки вокруг экрана. Утверждается, что нас ждет корпус с размерами 155,2:150,2/77,1:5,27/10,54 мм в разложенном и сложенном состояниях, а также 7,9-дюймовый гибкий и 6,4-дюймовый внешний дисплеи.

Ранее сообщалось, что Pixel Fold 2 будет фирменной однокристальной системой Tensor G4, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256 ГБ флеш-памяти UFS 4.0.