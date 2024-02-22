Google Pixel Fold 2 показали на рендерах

Известный достоверными утечками инсайдер OnLeaks опубликовал качественные изображения складного смартфона Google Pixel Fold 2, который еще не был представлен официально. Отметим новый дизайн основной камеры и более узкие рамки вокруг экрана. Утверждается, что нас ждет корпус с размерами 155,2:150,2/77,1:5,27/10,54 мм в разложенном и сложенном состояниях, а также 7,9-дюймовый гибкий и 6,4-дюймовый внешний дисплеи.

Ранее сообщалось, что Pixel Fold 2 будет фирменной однокристальной системой Tensor G4, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256 ГБ флеш-памяти UFS 4.0.

Oppo Reno11 F 5G оценен в 305 долларов …
Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделью Oppo Reno11 F 5G, которая оценена на дебютном рынк…
OnePlus 11 получил функции генеративного ИИ …
Компания OnePlus выпустила обновление прошивки для смартфонов OnePlus 12 и OnePlus 11, которое добавляет …
Redmi Note 13 Pro New Year Special Edition появился в продаж…
Компания Xiaomi выпустила в китайскую продажу специальное издание смартфона Redmi Note 13 Pro, получившее…
Apple начала выплачивать деньги за замедление iPhone…
В 2020 году компания Apple согласилась выплатить 500 миллионов долларов в рамках коллективного иска, когд…
Стоимость компании Apple превысила 3 млрд долларов…
Несмотря на достаточно негативные оценки со стороны финансовых аналитиков, компания Apple не только не пр…
Vivo X100 и Vivo X100 Pro появятся на глобальном рынке…
Серия флагманских смартфонов X100 от компании Vivo совсем скоро будет доступна на глобальном рынке, хотя …
Представлен смартфон Vivo G2 5G…
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Vivo G2 5G, которая оценена в 165, 210 и 225 долла…
В сети появились изображения стильного Honor Magic 6 Pro…
Китайская компания Honor совсем недавно представила миру свой флагманский смартфон Honor Magic 6, а тепер…
Обзор realme 10 Pro 5G 8/256 ГБ. Среднебюджетник с ультратонкими рамкамиОбзор realme 10 Pro 5G 8/256 ГБ. Среднебюджетник с ультратонкими рамками
Сбалансированный смартфон среднего ценового сегмента. Обзор vivo V29Сбалансированный смартфон среднего ценового сегмента. Обзор vivo V29
Обзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраномОбзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраном
Смартфон с AMOLED 120 Гц и 64 Мп камерой со стабилизацией. Обзор vivo T2Смартфон с AMOLED 120 Гц и 64 Мп камерой со стабилизацией. Обзор vivo T2
Зачем устанавливать AppGallery на свой смартфон? Топ 3 причиныЗачем устанавливать AppGallery на свой смартфон? Топ 3 причины

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor