Google Pixel «Fold»: новости, утечки, дата выпуска, характеристики

Samsung, Huawei и Motorola были первопроходцами в категории складных телефонов, продавая дорогие прототипы, граничащие с незавершенными демонстрациями технологий, для нетерпеливых потребителей. Но с появлением превосходных Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3 Samsung изменила разговор о складных телефонах, доказав, что они могут предложить превосходные возможности, которые недоступны для обычных смартфонов.

На протяжении 2021 года попало в сеть серия утечек о гипотетическом Pixel Fold, который будет запущен вместе с долгожданным Pixel 6 . Google еще не объявил об этом но у нас есть основания подозревать, что Pixel Fold скоро появится вместе с новым обновлением операционной системы, ориентированным на складные устройства: Android 12.1 . Многочисленные утечки подтвердили существование складных телефонов от Google. Самая последняя исходит от Эвана Бласса, который написал в Твиттере, что «складной Pixel - кодовое имя: Passport, торговая марка: неизвестно - действительно будет выпущен до конца года». Сообщается, что инженеры Google потратили на его создание два года, что в два раза больше, чем у большинства телефонов.

В то же время у Google может появиться еще один складной телефон Pixel под кодовым названием Jumbojack. Недавний отчет от 9to5Google отметил, что Android разработчики использовали этот неизвестный складной Pixel для различных испытаний программного обеспечения на основе различных поз телефона, такие , как «полуоткрытый» или «защелкивание». Достоверные слухи и недавняя реклама Google указывают на то, что Google представит Pixel 6 и Pixel 6 Pro 28 октября, и в этот же день Google вполне может раскрыть складной Pixel, как сюрприз во время мероприятия.

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