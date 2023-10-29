Google Pixel Fold оценили в 250 тысяч рублей

Отечественный ритейлер DNS выпустил в российскую продажу складной смартфон Google Pixel Fold, который вышел в США еще полгода назад. За новинку просят 250 тысяч рублей. Смартфон характеризуется фирменной платформой Tensor G2, 7,6-дюймовым гибким OLED-дисплеем с разрешением 2208:1840 пикселей, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 1550 кд/м2, 5,8-дюймовым 120-Гц внешним OLED-экраном с разрешением 2092:1080 пикселей, 12 ГБ ОЗУ и 256 или 512 ГБ флэш-памяти, тыльной камерой c модулями разрешением 48 Мп, 10,8 Мп (сверхширик) и 10,8-Мп (5-кратный оптический зум), внешней и внутренней фронтальной камерами на 9,5 Мп и 8 Мп соответственно, поддержкой eSIM аккумулятором ёмкостью 4821 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 30 Вт и поддержкой беспроводной зарядки.

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