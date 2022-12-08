Google Pixel Fold показали на качественных рендерах

Складные смартфоны пока что не пользуются такой уж невероятной популярностью на рынке, но уже все крупные производители понимают, что именно за ними будущее индустрии. Возможно, через пять или даже десять лет эти смартфоны станут золотым стандартом индустрии, так что никто из крупных игроков не хочет отставать от конкурентов. Соответственно, Google тоже хочет занять свою небольшую нишу на рынке складных смартфонов — ради этого в компании уже разрабатывают смартфоны нового поколения, которые должны будут демонстрировать преимущества адаптированной операционной системы Android. И хотя пока что у нас нет никакой официальной информации, на просторах интернета появились изображения якобы рендеров смартфона Google Pixel Fold, которые должны существенно изменить ситуацию.

Дело в том, что на данных рендерах чётко видно, что система камер смартфона не отличается от флагманов компании. Это значит, что потенциальный покупатель Google Pixel Fold получит те же камеры с тем же качеством изображения, что и текущие флагманы обычного формата. Также у смартфона явно будет несколько цветов корпуса, тонкие рамки вокруг дисплея, фирменный процессор Tensor G2, внушительная батарея и прочие мелкие бонусы. Будет интересно посмотреть на то, как выглядит операционная система на этом смартфоне, но пока что можно с уверенностью заявить, что устройство более чем привлекательное. Будем ждать официального анонса и, конечно же, стоимости этого гаджета.
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