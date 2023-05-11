Google Pixel Fold получил огромную рамку экрана

В сети появились живые фото представленного сегодня складного смартфона Google Pixel Fold, которые подтверждают наличие очень широких рамок внутреннего дисплея. Рамки настолько крупные, что Google не составило труда поместить в одну из них селфи-камеру. Известный инсайдер Ice Universe даже опубликовал сравнительное фото Google Pixel Fold и прошлогоднего Samsung Galaxy Z Fold4. Новинка от Google выглядит на фоне последнего раритетом из прошлого века. Напомним, что в Pixel Fold используется 7,6-дюймовый гибкий экран с разрешением 2208:1840 пикселей и кадровой частотой 120 Гц. Цена смартфона составляет 1800 долларов.