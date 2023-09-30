Google Pixel Watch 2 будут стоить 400 евро

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о цене умных часов Google Pixel Watch 2, которые будут представлены 4 октября. Итак, версия без модема LTE обойдется в 400 евро, а вариант с поддержкой сотовых сетей – 450 евро. Это на 20 евро дороже первого поколения Pixel Watch. Нельзя не отметить, что у Google нет центров ремонта и сервисных центров для ремонта часов Pixel.

Google Pixel Watch характеризуются 41-мм корпусом из нержавеющей стали и защитного стекла Gorilla Glass 5, AMOLED-экраном с плотностью пикселей 320 ppi, яркостью до 1000 кд/м2 и режимом Always-On, процессором Samsung Exynos 9110 и чипом Cortex M33, 2 ГБ оперативной и 32 встроенной памяти, модулем NFC, батареей ёмкостью 294 мАч, беспроводной зарядкой с магнитным креплением, датчиками для отслеживания сердечного ритма, уровня кислорода в крови и других жизненных показателей, множеством режимов тренировок, функцией определения падения пользователя и автоматическим вызовом экстренной службы, а также Google Wear OS 3.5 «из коробки».