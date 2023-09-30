Google Pixel Watch 2 будут стоить 400 евро

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о цене умных часов Google Pixel Watch 2, которые будут представлены 4 октября. Итак, версия без модема LTE обойдется в 400 евро, а вариант с поддержкой сотовых сетей – 450 евро. Это на 20 евро дороже первого поколения Pixel Watch. Нельзя не отметить, что у Google нет центров ремонта и сервисных центров для ремонта часов Pixel.

Google Pixel Watch характеризуются 41-мм корпусом из нержавеющей стали и защитного стекла Gorilla Glass 5, AMOLED-экраном с плотностью пикселей 320 ppi, яркостью до 1000 кд/м2 и режимом Always-On, процессором Samsung Exynos 9110 и чипом Cortex M33, 2 ГБ оперативной и 32 встроенной памяти, модулем NFC, батареей ёмкостью 294 мАч, беспроводной зарядкой с магнитным креплением, датчиками для отслеживания сердечного ритма, уровня кислорода в крови и других жизненных показателей, множеством режимов тренировок, функцией определения падения пользователя и автоматическим вызовом экстренной службы, а также Google Wear OS 3.5 «из коробки».
Huawei Watch GT4 показали на рендерах …
Сетевые инсайдеры опубликовали качественные изображения умных часов Huawei Watch GT4, официальный релиз к…
Часы Garmin Tactix 7 AMOLED оценили в 1400 долларов …
Компания Garmin пополнила линейку умных часов Tactix 7 моделью Tactix 7 AMOLED, которая уже доступна для …
Умные часы с функцией подсчета калорий. Обзор HUAWEI WATCH …
Летом этого года мы проводили тест топовых умных часов …
Часы Xiaomi Watch 2 Pro показали на рендерах …
Профильное издание MySmartPrice поделилось изображениями и подробностями об умных часах Xiaomi Watch 2 Pr…
Обзор HUAWEI WATCH 4 Pro. Брутальные умные часы с eSIM…
HUAWEI всегда удавалось производить классные умные часы, и не успели мы прийти в себя после …
Представлены часы Honor Watch 4…
Компания Honor пополнила ассортимент смарт-часов моделью Honor Watch 4, которая станет доступна для покуп…
Часы Honor Watch 4 появились в продаже …
Компания Honor дала старт китайским продажам умных часов Honor Watch 4, которые доступны в черной, золоти…
Представлены часы Xiaomi Watch 2 Pro…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент смарт-часов моделью Watch 2 Pro, которая работает под управлением о…
Обзор HUAWEI WATCH 4 Pro. Брутальные умные часы с eSIMОбзор HUAWEI WATCH 4 Pro. Брутальные умные часы с eSIM
Обзор HUAWEI Watch Ultimate. Топовые умные часы для дайвинга и не толькоОбзор HUAWEI Watch Ultimate. Топовые умные часы для дайвинга и не только
Обзор NO.1 DT8 Ultra. Народная копия Apple Watch Ultra за 2000 рублейОбзор NO.1 DT8 Ultra. Народная копия Apple Watch Ultra за 2000 рублей
Обзор ZORDAI ZD3+. Умные часы с круглым дисплеем и NFCОбзор ZORDAI ZD3+. Умные часы с круглым дисплеем и NFC
Обзор Kieslect Ks Smart Calling Watch. Умные часы с AMOLEDОбзор Kieslect Ks Smart Calling Watch. Умные часы с AMOLED
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor