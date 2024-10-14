Google Pixel Watch 2 превращаются в кирпич после апдейта

Ещё в конце сентября появилась информация о том, что компания Google официально начала рассылку обновления до операционной системы Wear OS 5 для оригинальных Pixel Watch и Pixel Watch 2. Правда, вскоре после запуска обновления многие пользователи столкнулись с серьёзной проблемой — после установки апдейта их часы зависали на пустом экране и больше просто не работали. Примечательно, что перезагрузить устройство или как-то сбросить его до заводских настроек тоже не выйдет, потому что часы буквально превратились в «кирпич». Хорошая новость в том, что компания Google уже отреагировала на многочисленные сообщения от фанатов и приостановила развёртывание обновления, но официально компания подтвердила это только сегодня в своём сообщении в социальных сетях.

При этом компания заявила, что планирует возобновить развёртывание Wear OS 5 для Pixel Watch и Pixel Watch 2 позже в этом году, когда будут устранены выявленные проблемы. К сожалению, это значит, что выпуск обновления может быть отложен на неопределённый срок. При этом производитель ничего не сказал о том, почему часы перестают работать у пользователей после установки апдейта, так что на текущий момент можно предполагать очень многое. Например, какой-то существенный сбой в коде, который вынудит пользователей полностью перепрошивать свои умные часы. На текущий же момент у пользователей и выбора особо нет — они могут только отнести гаджет в сервис, чтобы там откатили прошивку на более раннюю.
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