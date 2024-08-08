Google Pixel Watch 3 получат очень яркий экран

Профильный ресурс Android Headlines поделился подробностями об умных часах Google Pixel Watch 3, официальная презентация которых состоится уже 13 августа вместе с флагманскими смартфонами Pixel 9. Итак, устройству приписывают наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon Wear 5100 (SW5100) и сопроцессора Cortex M33, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти eMMC, батареи ёмкостью 307 мАч у 41-мм версии и 420 мАч у 45-мм, автономностью до 24 часов с активированным Always on Display и 36 часов в энергосберегающем режиме, постоянно включённым дисплеем или 36 часов с включённым режимом экономии заряда батареи, а также OLED-экрана с адаптивной кадровой частотой от 1 до 60 Гц и пиковой яркостью 2000 нит, что в два раза больше, чем у предыдущего поколения.

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