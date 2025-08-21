Google Pixel Watch 4 получили спутниковую связь

Google официально анонсировала смарт-часы Pixel Watch 4, сделав акцент на функции, которой пока нет даже у Apple Watch — спутниковой связи. Теперь пользователи смогут отправлять экстренные сигналы SOS даже в местах, где нет сотовой сети или Wi-Fi. В сочетании с расширенными функциями мониторинга здоровья, обновлённым дизайном и стабильной производительностью новинка претендует на звание одного из самых интересных гаджетов сезона. Часы получили изогнутый Actua 360-дисплей с на 10% большей площадью экрана и на 16% более тонкими рамками по сравнению с прошлым поколением. Экран защищён стеклом Custom Gorilla Glass, а корпус из алюминия делает устройство одновременно лёгким и прочным.

Интерфейс Material 3 Expressive UI принёс более яркие цвета, динамические циферблаты и быстрый доступ к информации. Кроме того, Google добавила новый вибромотор для тактильной отдачи и улучшенные динамики для более чёткой передачи звука во время звонков и уведомлений. Но главное новшество — спутниковая связь. Pixel Watch 4 использует низкоорбитальные спутники для передачи SOS-сообщений, обеспечивая безопасность пользователей даже в самых удалённых регионах. Этот шаг даёт Google преимущество перед Apple — хотя Apple давно использует спутниковые функции в iPhone, их появление в Apple Watch ожидается лишь в будущем, предположительно в Series 11. Таким образом, Google получила преимущество «первопроходца» в сегменте носимых устройств, где вопрос надёжной связи и безопасности играет ключевую роль.