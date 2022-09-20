Google Pixel Watch получат очень старый процессор

На текущий момент компания Apple без особых усилий удерживает львиную долю рынка умных часов, так как у конкурентов просто нет ничего, что могло бы противостоять качеству и экосистеме. И в прошлом году появилась надежда, что производитель всё же не останется один на этом рынке — компания Google официально заявила о своём желании выйти на рынок умных часов с устройством Google Pixel Watch. Конечно, до сих пор никаких официальных характеристик или деталей на рынке не появилось, но можно с уверенностью заявить, что это состоится в ближайшее время. Правда, есть информация, что запуск нового поколения умных часов на самом деле мало кого обрадует, так как производитель использует достаточно старый процессор и ожидать новых функций от Google Pixel Watch не стоит.

Да, инсайдеры сообщают, что Google Pixel Watch получат процессор, который пока что не называют официально, выпущенный в продажу в 2018 году, то есть четыре года назад. При этом нужно понимать, что разработка этого чипа началась ещё на год раньше как минимум — вот и получается, что в новых часах компании будет установлен процессор, который был создан пять лет назад и к текущему моменту он просто безумно устарел на фоне конкурентов. И речь не о производительности, так как она на часах особо не нужна, тут скорее дело в экономии заряда батареи, ведь старые процессоры потребляют больше энергии и не могут похвастаться таким уж приличным временем автономной работы. Это на самом деле крайне важный момент.