Google Pixel XL на фото

В сети появились изображения нового смартфона Google Pixel XL, который вновь слили разработчики аксессуаров. Не секрет, что именно производители чехлов заинтересованы в слитой информации о дизайне новых устройств, так как это позволяет им быстрее выпустить свои аксессуары и продавать его, пока конкуренты только проектируют свои модели. Вот в сети и появилась картинка с изображением нового смартфона, которая показывает, что новинка будет еще больше предыдущей модели, хотя камера здесь будет всего одна. Вероятно, производитель и не планирует идти по стопам современных продуктов и выпускать смартфон с двойной камерой. Это странно, ведь вторая камера обеспечивает массу преимуществ. Но, у Google свои планы на развитие данного флагмана, а мы можем лишь ждать и надеяться, что новинка будет интересной.