Google Pixelbook готовится к релизу

Достаточно часто пользователи жалуются на то, что их ноутбук стоит слишком дорого, при этом не дает тех возможностей и функций, которые нужны потенциальному покупателю. Конечно, это довольно серьезная проблема и частенько пользователи из-за этого отказываются от подобных устройств именно в пользу планшетов, которые дешевле, но при наличии клавиатуры дают похожий набор функций. В этом плане Google Pixelbook, который планируют выпустить в ближайшем будущем, является действительно крутым решением, ведь производитель планирует сделать устройства максимально доступным при наличии всех необходимых для пользователя функций. Отличное решение, но пока что не совсем понятно, когда устройство будут продавать на территории нашей страны и за сколько.