Google Play Store получил совершенно новый дизайн

Google Play Store в формате веб-версии, мягко говоря, устарел — большая боковая панель и карточные списки выглядели бы неуместными на телефоне под управлением Android Lollipop, но на современном компьютере такой вариант выглядит слишком уж устаревшим и неинтересным, да и неудобным, чего уж греха таить. Однако компания Google, похоже, готова перенести свой цифровой магазин приложений в современную эпоху. Зарубежные журналисты заявили, что они обнаружили обновленный дизайн Play Store, который намного больше соответствует текущему мобильному приложению. Переосмысление, похоже, сводит на нет большую боковую панель и карточки в пользу простой четырехкнопочной системы навигации и больших, аккуратных списков с автоматическими трейлерами к играм. Вы можете фильтровать приложения по типу устройства.

Кроме того, если вам нужно получить доступ к своей библиотеке или погасить подарочную карту, соответствующие параметры и кнопки теперь выглядят более интуитивно понятными и их проще найти в меню, чем на текущей версии дизайна магазина. Впрочем, зарубежное издание, которое опубликовало новый дизайн магазина, охарактеризовало редизайн как «незавершенную работу», и журналистам пришлось переключиться на корейский Play Store, чтобы увидеть обновлённый формат. Вероятно, компания пока что тестирует то, как должен выглядеть её магазин, чтобы потом запустить его по всему миру — это вполне логично, учитывая, сколько людей заходят в цифровой магазин приложений каждый день.
Комментарии и отзывы Google Play Store
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