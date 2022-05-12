Google анонсировала Pixel Buds Pro

Сегодня Google анонсировала Pixel Buds Pro, самую премиальную версию своих действительно беспроводных наушников-вкладышей. Они стоят 199,99 долларов.

Pixel Buds Pro — первая пара наушников Pixel Buds с поддержкой активного шумоподавления. Наушники оснащены специальным 6-ядерным аудиопроцессором и используют специальные алгоритмы для подавления шума. Они также используют функцию под названием Silent Seal, чтобы адаптироваться к форме ваших ушей, чтобы максимизировать количество подавленного шума. Наушники оснащены специально разработанным 11-миллиметровым драйвером. Эквалайзер громкости автоматически регулирует настройку звука в зависимости от уровня громкости. 5-полосный эквалайзер позволяет дополнительно настроить звук по своему вкусу. Как и во многих других наушниках, в Pixel Buds Pro есть режим прозрачности.

В наушниках есть датчики давления. Google утверждает, что они активно измеряют давление внутри ваших ушей, поэтому вкладыши могут облегчить их, чтобы ваши уши чувствовали себя комфортно. Другие функции включают микрофоны с формированием луча, голосовой акселерометр, ветрозащитные сетчатые покрытия, многоточечное подключение, сенсорное управление и поддержку Google Assistant без помощи рук. Наушники имеют водонепроницаемость IPX4, а корпус — IPX2. Расчетное время автономной работы Pixel Buds Pro составляет 7 часов с ANC и 11 часов без ANC.