Google добавила в Pixel Watch 3 важную функцию

С выходом обновления Wear OS 5.1 в марте этого года компания Google незаметно добавила в Pixel Watch 3 новую функцию под названием Channel Sounding, которая в будущем может заметно повысить точность определения местоположения других устройств с помощью обычного Bluetooth. Однако, как отмечает издание Android Authority, хотя поддержка уже встроена в часы, функция пока не активна. Дело в том, что часы Pixel Watch 3 — одно из первых Android-устройств, где появилась данная функция, и для её работы необходима поддержка со стороны других устройств. Стоит сказать, что большинство Bluetooth-трекеров сегодня оценивают расстояние между двумя устройствами на основе силы сигнала, но этот метод неточен из-за помех и преград.

Channel Sounding вместо этого измеряет время прохождения радиосигналов на разных частотах, что, по данным Bluetooth SIG, позволяет добиться точности до сантиметра и даже понимать, в каком направлении находится устройство. Для сравнения, точный поиск трекеров вроде Apple AirTag возможен благодаря использованию ультраширокополосной связи, которая обеспечивает высокую пространственную точность и позволяет приложению Find My показывать не только расстояние, но и направление к утерянному устройству. Но у UWB есть минус — она требует отдельного радиомодуля и антенны, что увеличивает стоимость устройства. Преимущество Channel Sounding в том, что она использует стандартный Bluetooth-чип, который уже есть практически в каждом современном смартфоне, смарт-часах или наушниках.