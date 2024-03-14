Google готовит к релизу Pixel Fold 2

Если верить информации западных инсайдеров, смартфон складного типа Google Pixel Fold 2 выйдет в релиз уже в этом году — анонс может состояться в мае на ежегодной конференции разработчиков компании или в октябре на ежегодном запуске смартфонов Pixel. При этом у поставщиков есть достаточно приличный набор характеристик нового продукта, которые указывают на то, что новинка будет достаточно интересной, но явно не прорывной. Например, новый Pixel Fold 2, судя по информации иностранных инсайдеров, получит экраны большей диагонали по сравнению с предшественником, что в целом является современным трендом — в Samsung тоже увеличивают размеры экранов с каждым поколением. К примеру, если информация верна, внутренний складной дисплей будет иметь диагональ 8,02 дюйма, а внешний дисплей будет иметь диагональ 6,29 дюйма.

Для сравнения, Pixel Fold был оснащён складным экраном 7,6 дюйма и внешним дисплеем 5,8 дюйма. То есть разница действительно есть, но она весьма незначительная на самом деле. Производство панелей для экранов Pixel Fold 2 должно начаться в апреле, так что можно смело предположить, что раньше лета устройство в релиз точно не отправится. Кроме того, нужно понимать, что производитель явно делает ставку не только на дисплее, так что на момент запуска должны быть ещё какие-то интересные фишки — например, более производительный процессор, больше памяти, какие-то фишки на базе искусственного интеллекта и многое другое. Это всё очень интересно.
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