Google готовит складной смартфон

2019-05-08, Автор - Влад Волошин; Продукт - Google; [68]
Некоторое время назад сразу несколько крупных производителей заявили о желании выпускать гибкие смартфоны. Некоторые модели даже были официально представлены на презентациях, а у Samsung почти получилось отправить смартфон в продажу. Теперь же появилась информация о том, что компания Google тоже занимается созданием складного смартфона и что у нее уже даже есть рабочий прототип. Но, показывать его пока что рано, так как до релиза еще слишком далеко. В компании уверены, что это будущее смартфонов, но сейчас технологии не позволяют делать такие смартфоны достаточно удачными и продавать их было бы глупо. Будем надеяться. что компания Google сможет представить нечто крутое в самое ближайшее время и мы будем пользоваться телефонами будущего.


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