Google готовится к крупному апдейту формата RCS-сообщений

Редактирование сообщений в различного рода мессенджерах существует уже много лет — сейчас сложно представить себе современное приложение, которое не предоставит пользователям данную функцию. Более того, крупные клиенты социальных сетей в последнее время тоже добавляют данную функцию, потому что это совершенно нормально — люди так или иначе делают ошибки при написании текста, а потом хотят отредактировать сообщение вместо того, чтобы его удалять и писать заново. А теперь и компания Google добавляет эту функцию для сообщений в формате RCS. Новая функция позволит вам редактировать сообщение, отправленное в последние 15 минут, но при этом получатель данного сообщения сможет увидеть оригинал, нажав на данное сообщение. Трудность заключается в том, что все участники диалога должны активировать данную функцию, иначе она просто не будет работать эту функцию.

При этом стоит напомнить, что редактирование SMS-сообщений, естественно, абсолютно невозможно и данные изменения касаются только сообщений в формате RCS. Но это достаточно интересное решение на самом деле, потому что в будущем, когда такие технологии будут работать у всех, можно будет отказаться от множества мессенджеров и общаться просто посредством сообщений. Проблема только в том, что компания Google недостаточно активно развивается в этом направлении, что приводит к низкой популярности формата RCS в мире. Это немного огорчает, но придётся просто немного подождать лет десять.