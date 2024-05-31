Google готовится к крупному апдейту формата RCS-сообщений

Редактирование сообщений в различного рода мессенджерах существует уже много лет — сейчас сложно представить себе современное приложение, которое не предоставит пользователям данную функцию. Более того, крупные клиенты социальных сетей в последнее время тоже добавляют данную функцию, потому что это совершенно нормально — люди так или иначе делают ошибки при написании текста, а потом хотят отредактировать сообщение вместо того, чтобы его удалять и писать заново. А теперь и компания Google добавляет эту функцию для сообщений в формате RCS. Новая функция позволит вам редактировать сообщение, отправленное в последние 15 минут, но при этом получатель данного сообщения сможет увидеть оригинал, нажав на данное сообщение. Трудность заключается в том, что все участники диалога должны активировать данную функцию, иначе она просто не будет работать эту функцию.

При этом стоит напомнить, что редактирование SMS-сообщений, естественно, абсолютно невозможно и данные изменения касаются только сообщений в формате RCS. Но это достаточно интересное решение на самом деле, потому что в будущем, когда такие технологии будут работать у всех, можно будет отказаться от множества мессенджеров и общаться просто посредством сообщений. Проблема только в том, что компания Google недостаточно активно развивается в этом направлении, что приводит к низкой популярности формата RCS в мире. Это немного огорчает, но придётся просто немного подождать лет десять.
Redmi Note 13R появился в продаже …
Компания Xiaomi дала старт китайским продажам смартфона Redmi Note 13R, который стоит 195, 220, 250 и 275…
Samsung Galaxy A55 слили до официального анонса…
Если верить официальной информации, новые смартфоны Samsung Galaxy A55 и Galaxy A35 будут представлены 11…
Камерофон Vivo X100 Ultra оценили в 900 долларов …
Компания Vivo пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью X100 Ultra, которая обойдется в 900, 1…
Смартфон Oscal Modern 8 с АКБ на 6000 мАч оценен в $96…
Китайская компания Blackview пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Oscal Modern 8, которая о…
Meizu 21x выйдет уже весной этого года…
Для компании, которая официально отказалась от рынка смартфонов, Meizu даже слишком активно работает над …
Смартфон Realme C65 готов к выходу …
Компания Realme официально объявила, что смартфон Realme C65 будет представлен 4 апреля во Вьетнаме. Судя…
Ulefone Power Armor 16S оценили в 130 долларов …
Компания Ulefone раскрыла стоимость смартфона Power Armor 16S, который появится в продаже на площадке Ali…
Новую версию OPPO Find X7 показали на фото …
Недавно компания OPPO новую версию смартфона Find X7 в белом цвете, а сегодня в сети появились первые жив…
Pura'красный смартфон. Обзор HUAWEI Pura 70Pura'красный смартфон. Обзор HUAWEI Pura 70
Сбалансированный смартфон среднего ценового сегмента. Обзор vivo V29Сбалансированный смартфон среднего ценового сегмента. Обзор vivo V29
Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27
Доступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27sДоступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27s
Смартфон с AMOLED 120 Гц и 64 Мп камерой со стабилизацией. Обзор vivo T2Смартфон с AMOLED 120 Гц и 64 Мп камерой со стабилизацией. Обзор vivo T2
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor