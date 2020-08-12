Google и Qualcomm вложили средства в HMD Global

Google и Qualcomm - последние компании, вложившие средства в HMD Global.

Компания HMD Global привлекла 230 миллионов долларов в рамках последнего раунда финансирования от Google, Qualcomm, Nokia Technologies и нескольких нераскрытых инвесторов. Представитель компании также сообщил, что оценка HMD Global превышает 1 миллиард долларов.

Инвестиции помогут компании HMD Global ускорить процесс разработки доступных смартфонов 5G для большего числа потребителей по всему миру. Ранее HMD Global объявила, что работает с консалтинговой фирмой CGI и Google Cloud над перемещением и хранением данных об активации телефона и производительности в облачном регионе Google в Хамине, Финляндия. Это партнерство повысит скорость и точность усовершенствований устройств для телефонов Nokia.
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