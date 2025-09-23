Google интегрирует Gemini в умные телевизоры

После того, как Google на прошлой неделе убрала подписку на Gemini в Chrome и добавила новые функции в браузер, компания объявила о расширении ассистента на Google TV. Первыми устройствами с поддержкой Gemini стали телевизоры серии TCL QM9K — позже в этом году технология появится и на других телевизорах и медиаприставках с Google TV. Gemini сохранит привычные возможности Google Assistant, например запуск нужного шоу по голосовой команде, но при этом получит новые функции. Пользователи смогут вести с ИИ свободный диалог, искать сериалы по описаниям или отдельным деталям, а также просить краткий пересказ, если они пропустили несколько серий.

В блоге Google советует пробовать команды для персональных рекомендаций — например, с учётом любимых жанров всей семьи или в зависимости от того, что сейчас в тренде. Кроме поиска фильмов и сериалов, Gemini можно будет использовать как полноценного помощника. После активации голосом «Hey Google» или нажатием кнопки микрофона на пульте пользователь сможет задать вопрос о том, почему извергаются вулканы или попросить рецепт десерта, который готовится меньше часа. Ассистент озвучит текстовый ответ и предложит связанные видео на YouTube. Кроме серии TCL QM9K поддержка Gemini появится на уже выпущенной приставке Google TV Streamer 4K, модели Walmart Onn 4K Pro и на некоторых телевизорах Hisense и TCL 2025 года. Вероятно, в будущем моделей станет гораздо больше — ИИ на телевизорах крайне популярная фишка.
