Google исправила серьезную проблему с Pixel 6

Google только что исправила одну из самых неприятных ошибок Pixel 6 — по крайней мере, для людей в вашей адресной книге. Как сообщает информационное издание Android Police, компания выпустила патч для уязвимости приложения Google, которое произвольно автоматически набирало людей из ваших контактов. Проблема лишь звучит смешно — на деле смартфон мог без каких-либо причин просто взять и позвонить кому-то из контактов в три ночи. И хорошо, если человек просто сбросит, но было много жалоб, что, получив такие звонки посреди ночи, адресат звонка нервничал, звонил в полицию и всё в таком духе. Ведь что можно подумать, например, если человек позвонил вам среди ночи, а потом не берёт трубку?

Данная проблема связана с некорректным обнаружением ключевых слов Google Assistant — голосовой ассистент достаточно часто ошибочно определял ситуацию, вызывая контакты из вашего списка контактов, хотя делать этого не должен был. Вы могли очистить кеш и настройки приложения Google, чтобы временно решить проблему, но единственным верным решением до сих пор было полное отключение распознавания слов голосовым помощником. Впрочем, конечно, это не единственный сбой в работе Pixel 6. Владельцы флагмана на операционной системе Android 12 сначала жаловались на мерцание дисплея, потом на медленное обнаружение отпечатков пальцев и другие неприятности. Конечно, компания постепенно решает данные проблемы, но это неприятно, учитывая, что Pixel 6 — флагманский смартфон.