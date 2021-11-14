Google исправила серьезную проблему с Pixel 6

Данная проблема связана с некорректным обнаружением ключевых слов Google Assistant — голосовой ассистент достаточно часто ошибочно определял ситуацию, вызывая контакты из вашего списка контактов, хотя делать этого не должен был. Вы могли очистить кеш и настройки приложения Google, чтобы временно решить проблему, но единственным верным решением до сих пор было полное отключение распознавания слов голосовым помощником. Впрочем, конечно, это не единственный сбой в работе Pixel 6. Владельцы флагмана на операционной системе Android 12 сначала жаловались на мерцание дисплея, потом на медленное обнаружение отпечатков пальцев и другие неприятности. Конечно, компания постепенно решает данные проблемы, но это неприятно, учитывая, что Pixel 6 — флагманский смартфон.