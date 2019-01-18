Компания Google ранее позиционировала себя как передовая компания, которая показывает лучшие решения на рынке. Однако, в последнее время аппаратные решения бренда кажутся как минимум неудачными — смартфоны покупают исключительно гики и блогеры, приставка для вещания проиграла рынок китайским аналогам, про планшеты или ноутбуки тоже ничего не слышно. Теперь появилась официальная информация о том, что компания Google купила компанию Fossil вместе со всеми технологиями и сотрудниками. Этот бренд ранее создавал умные часы высокого качества и демонстрировал действительно крутое качество продукции. Теперь, видимо, разработчики будут создавать умные часы уже для совершенно другой компании с другими требованиями.