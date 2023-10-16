Google лишила Pixel 8 очень важной функции

Поддержка вывода изображения посредством кабеля на современных смартфонах — это, безусловно, то, на что стоит обратить больше внимания крупным брендам. Например, сегодня появилась информация, что серия смартфонов Pixel 8 действительно поддерживает режим DisplayPort Alternate Mode, который также известен как DP Alt Mode. Для смартфонов Pixel 8 это означает, что эти устройства способны передавать сигналы посредством порта DisplayPort и транслировать видео на внешние устройства вывода — телевизор или монитор. Это можно реализовать при помощи всего лишь одного кабеля USB Type-C. Но интересный момент заключается в том, что Google утверждает, что устройства Pixel 8 не поддерживают соединение по DisplayPort, что кажется странным, потому что пользователи в сети уже нашли способ, как можно эту функцию запустить.

Проблема в том, что несмотря на то, что поддержка этой функции есть на аппаратном уровне по умолчанию, Google отключила её на программном уровне. Соответственно, если вы хотите использовать эту функцию, вам придётся получить root-доступ к вашему устройству, после чего настроить некоторые параметры, чтобы включить функцию. Безусловно, большинство пользователей этого делать не станут, что существенно ограничит возможности эксплуатации смартфона в будущем. Большинство крупных компаний наоборот бы сделали функцию стриминга контента на телевизор основной фишкой, а в Google эту функцию специально отключают. Непонятно почему.