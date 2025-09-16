Google массово увольняет разработчиков ИИ

Google активно стремится доминировать на рынке искусственного интеллекта, и эти усилия вызывают споры, но не из-за самих продуктов, а из-за того, как обращаются с командой, стоящей за ними. Согласно недавнему отчёту Wired, более 200 подрядчиков, которые поддерживали проекты Google AI, включая Gemini и AI Overviews, были уволены в августе без предварительного уведомления. Эти сотрудники были наняты через сторонние компании и играли ключевую роль в развитии ИИ Google. В их обязанности входил анализ ответов ИИ, их редактирование, оценка контента и предоставление обратной связи для обеспечения корректной и бесперебойной работы систем.

Несмотря на важный вклад, многие сталкивались с низкой оплатой и плохими условиями труда. Например, так называемые супер-рейтера, нанятые через GlobalLogic, получали от 28 до 32 долларов в час, тогда как подрядчики, выполнявшие аналогичную работу, получали от 18 до 22 долларов. Несколько сотрудников заявили, что у них отсутствовала гарантия занятости и доступ к льготам. Напряжённость обострилась, когда сотрудники начали выражать недовольство условиями работы и рассматривать возможность создания профсоюза. Эти попытки не понравились Google, которая предупреждала работников, обсуждавших рабочие условия в социальных сетях. Вскоре после этого начались внезапные увольнения, а на вопросы сотрудников давались расплывчатые ответы о «сокращении проекта». Видимо, делать ИИ — очень дорогая задача.
