Google начала развёртывание Android 12 на своих смартфонах

Google наконец-то приступила к развертыванию Android 12 на Pixel 3 и более поздних версиях своих смартфонов. Наряду с серьезным визуальным обновлением Android 12 включает в себя множество новых функций, включая обновления конфиденциальности и безопасности. Панель мониторинга конфиденциальности показывает, к каким датчикам (например, GPS, камера или микрофон) приложения обращались на диаграмме, и отображает временную шкалу активности. Вы сможете узнать, почему приложениям нужен доступ к данным с этих датчиков. Кроме того, индикатор появится в верхней части экрана, когда приложение использует камеру и / или микрофон, и вы можете полностью отключить эти датчики для всех приложений в быстрых настройках. Есть возможность разрешить приложениям видеть только ваше приблизительное местоположение, а не то, где вы находитесь.

Кроме того, Android 12 будет обрабатывать дополнительные языковые и звуковые функции на устройстве, включая Live Caption и инструмент распознавания песен Now Playing. И хотя развертывание Android 12 на Pixel продолжается, владельцам совместимых устройств Samsung, OnePlus, Oppo, Realme, Tecno, Vivo и Xiaomi придется подождать немного дольше. ОС появится на этих телефонах и планшетах, а также на планшетах других компаний в конце этого года. Есть еще одна важная вещь, на которую следует обратить внимание в связи с выпуском Android 12 — функция динамической цветопередачи на языке дизайна Material You пока доступна только на устройствах Pixel.
Комментарии и отзывы Android 12
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