Google объявляет о мероприятии 30 сентября чтобы представить новые продукты

30 сентября компания Google проведет мероприятие для СМИ, чтобы представить новые продукты.

Компания разослала медиа-приглашения на специальное мероприятие 30 сентября, на котором она расскажет больше информации о новом Chromecast, своей последней интеллектуальной колонке и новых телефонах Pixel. Pixel 5 и Pixel 4a были подтверждены компании Google еще в прошлом месяце. Также ожидается, что новый умный динамик будет под брендом Nest и будет располагаться между Nest Mini и Google Home Max. Пока неизвестно, представит ли Google потоковое устройство Chromecast под брендом Nest.