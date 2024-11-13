Google обновила Android 15 до ядра Linux 6.1

В любой операционной системе ядро играет ключевую роль, обеспечивая взаимодействие между программным и аппаратным обеспечением. И недавно компания Google выпустила операционную систему Android 15 QPR2 Beta 1 для устройств серии Pixel, в рамках которой было реализовано множество улучшений и исправлений. Однако особенно значимым апдейтом является обновление ядра Linux до версии 6.1 для всех устройств Pixel на базе процессоров Tensor, которое обещает значительное улучшение производительности. Это затрагивает смартфоны Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel Fold и Pixel Fold Tablet, так что на самом деле перечень поддерживаемых устройств просто колоссальный.

Но в целом это более или менее логично — ранее компания Google пообещала поддерживать свои новые Pixel-устройства обновлениями Android в течение семи лет и переход на ядро версии Linux 6.1 подтверждает планы компании. Также стоит отметить, что переход на Linux 6.1 представляет собой значительное усовершенствование по сравнению с устройствами на базе Tensor G1 и G2, которые работали на базе Linux 5.10. Теперь компании доступно улучшенное управление памятью, повышенная производительность системы на кристалле и более продвинутая безопасность ядра системы. Правда, стоит сразу отметить, что пока что речь идёт о бета-версии прошивки, так что возможны различные баги и недоработки.