Представлены часы OnePlus Watch Lite

Компания OnePlus выпустила на глобальный рынок смарт-часы Watch Lite, которые оценены в 160 евро. Новинку оснастили корпусом из нержавеющей стали 316L толщиной 8,9 мм, размерами 44,98:44,98 мм, массой без ремешка 35 граммов, ремешками из фторэластомера с застёжкой из нержавеющей стали, водонепроницаемостью до 5 ATM и защитой от воды по стандарту IP68, 1,46-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 464:464 точки, яркостью до 3000 нит, функцией Aqua Touch для распознавания мокрыми касаниями, чипом BES2800BP, 4 ГБ флеш-памяти eMMC, батареей ёмкостью 339 мАч, автономностью до 10 дней, 100 режимами тренировок, датчиками для мониторинга показателей состояния организма, модулями Bluetooth, двухдиапазонным GPS (L1+L5) и NFC.

Представлены часы HONOR Watch 5 Pro…
Компания HONOR пополнила ассортимент умных часов моделью Watch 5 Pro, которые оценены на дебютном китайск…
Часы Casio G-Shock MRG-B2000KT-3AJR оценили в 6060 долларов…
Компания Casio пополнила ассортимент премиальных часов моделью G-Shock MRG-B2000KT-3AJR, которая выйдет о…
Представлены умные часы Garmin D2 Air X1…
Компания Garmin пополнила ассортимент умных часов моделью D2 Air X15, которая может похвастаться корпусом…
Опубликованы официальные изображения часов OPPO Watch S …
Компания OPPO рассекретила дизайн смарт-часов Watch S, которые будут представлены 16 октября в Китае. Суд…
Часы iQOO Watch GT 2 получат яркий экран …
Компания iQOO раскрыла подробности об умных часах Watch GT 2, которые будут официально представлены уже 2…
Официально: часы OnePlus Watch Lite готовы к выходу…
Компания OnePlus объявила, что умные часы OnePlus Watch Lite будут представлены в Европе 17 декабря. Судя…
Представлены умные часы Redmi Watch 6…
Компания Xiaomi объявила о выходе умных часов Redmi Watch 6, которые обойдутся на китайском рынке в эквив…
В Apple прошла крупная реорганизация бизнеса…
Apple меняет подход к направлению «здоровье и фитнес», объединив одноимённое подразделение с департаменто…
