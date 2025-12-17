Представлены часы OnePlus Watch Lite

Компания OnePlus выпустила на глобальный рынок смарт-часы Watch Lite, которые оценены в 160 евро. Новинку оснастили корпусом из нержавеющей стали 316L толщиной 8,9 мм, размерами 44,98:44,98 мм, массой без ремешка 35 граммов, ремешками из фторэластомера с застёжкой из нержавеющей стали, водонепроницаемостью до 5 ATM и защитой от воды по стандарту IP68, 1,46-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 464:464 точки, яркостью до 3000 нит, функцией Aqua Touch для распознавания мокрыми касаниями, чипом BES2800BP, 4 ГБ флеш-памяти eMMC, батареей ёмкостью 339 мАч, автономностью до 10 дней, 100 режимами тренировок, датчиками для мониторинга показателей состояния организма, модулями Bluetooth, двухдиапазонным GPS (L1+L5) и NFC.