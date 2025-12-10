Представлены смарт-часы Rollme G6

Компания Rollme пополнила ассортимент умных часов моделью G6, которая оценена в 80 долларов. Новинку оснастили 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466:466 точек, 4 ГБ встроенной памяти для хранения оффлайн-карт и музыки, двухдиапазонным модулем GPS, металлическим корпусом с прочностью по стандарту MIL-STD-810H, водонепроницаемостью уровня 5ATM, батареей ёмкостью 550 мАч, временем автономной работы до 15-20 дней, навигационным колесиком, дополнительной кнопкой, датчиками для отслеживания активности пользователя, отображением уведомлений и прочими функциями смарт-часов.