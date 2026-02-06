Представлены умные часы Amazfit Active Max

Amazfit представляет на российском рынке новые умные часы Amazfit Active Max, входящие в серию Amazfit Active. Эти часы разработаны для любителей спорта и всех, кто стремится заботиться о своем здоровье. Они оснащены 1,5-дюймовым сверхъярким AMOLED-дисплеем, обеспечивают до 25 дней автономной работы, предлагают удобный доступ к музыке и подкастам, а также предоставляют инструменты для регулярных тренировок и точного отслеживания данных во время любой физической активности.

Модель Active Max улучшает тренировочный процесс благодаря функции оценки уровня энергии BioCharge™, интеллектуальному тренеру с искусственным интеллектом, усовершенствованному мониторингу силовых упражнений и детальным показателям здоровья. Эти функции позволяют получать актуальные данные об эффективности тренировок в режиме реального времени.

Часы HONOR Watch X5 оценили в 65 долларов…
Компания HONOR объявила о выпуске умных часов Watch X5, которые обойдутся на дебютном китайском рынке в э…
Часы OPPO Watch X3 засветились в сети …
В базе данных китайского регулятора 3C обнаружилось упоминание умных часов OPPO Watch X3, которые еще не …
Часы Casio G-Shock Mudmaster GWG-B1000TLC-1A оценили в $905…
Компания Casio пополнила ассортимент часов моделью G-Shock Mudmaster GWG-B1000TLC-1A, разработанной в пар…
Часы Garmin Quatix 8 Pro оценили в 1300 долларов …
Компания Garmin объявила о выпуске умных часов Quatix 8 Pro, которые подойдут морякам и фанатам активного…
Представлены часы Casio G-Shock Frogman GW-8200TPF-1JR…
Компания Casio официально пополнила ассортимент дайверских часов моделью G-Shock Frogman GW-8200TPF-1JR, …
Xiaomi выпустила умные часы Watch 5…
Компания Xiaomi официально представила новые смарт-часы Watch 5, которые получили круглый AMOLED-дисплей,…
Представлены смарт-часы Rollme G6…
Компания Rollme пополнила ассортимент умных часов моделью G6, которая оценена в 80 долларов. Новинку осна…
Смартфон OnePlus 15R, планшет OnePlus Pad Go 2 и часы OnePlu…
Сегодня всемирно известный технологический гигант OnePlus официально представил свою последнюю модель – O…
Баланс цены и возможностей. Обзор Huawei Band 10Баланс цены и возможностей. Обзор Huawei Band 10
Обзор realme Watch 5. Доступные часы с GPS и AMOLEDОбзор realme Watch 5. Доступные часы с GPS и AMOLED
Обзор KKTICK Tank T5. Умные часы с автономной картографиейОбзор KKTICK Tank T5. Умные часы с автономной картографией
Обзор Holoswim 2 Pro: умные очки для плавания с технологией дополненной реальности Обзор Holoswim 2 Pro: умные очки для плавания с технологией дополненной реальности
Обзор Honor Choice Watch 2i. Доступные умные часы c AMOLEDОбзор Honor Choice Watch 2i. Доступные умные часы c AMOLED
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor