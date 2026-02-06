Представлены умные часы Amazfit Active Max

Amazfit представляет на российском рынке новые умные часы Amazfit Active Max, входящие в серию Amazfit Active. Эти часы разработаны для любителей спорта и всех, кто стремится заботиться о своем здоровье. Они оснащены 1,5-дюймовым сверхъярким AMOLED-дисплеем, обеспечивают до 25 дней автономной работы, предлагают удобный доступ к музыке и подкастам, а также предоставляют инструменты для регулярных тренировок и точного отслеживания данных во время любой физической активности.

Модель Active Max улучшает тренировочный процесс благодаря функции оценки уровня энергии BioCharge™, интеллектуальному тренеру с искусственным интеллектом, усовершенствованному мониторингу силовых упражнений и детальным показателям здоровья. Эти функции позволяют получать актуальные данные об эффективности тренировок в режиме реального времени.