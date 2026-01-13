Часы Garmin Quatix 8 Pro оценили в 1300 долларов

Компания Garmin объявила о выпуске умных часов Quatix 8 Pro, которые подойдут морякам и фанатам активного отдыха на воде. Новинка характеризуется 47-мм корпусом массой 77 граммов из армированного волокном полимера, титановой задней крышкой, титановым безелем 1,4-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 454:454 точек, сапфировым стеклом, водонепроницаемостью уровня 10 ATM, силиконовым ремешком QuickFit шириной 22 мм, технологией спутниковой связи inReach, функцией SOS для отправки экстренного сигнала, режимом Boat для управления судном, голосовым управлением картплоттером, дистанционным управлением систем на борту, троллинговыми моторами Force и навигацией с многодиапазонным GPS, динамиком и микрофоном, светодиодным фонариком, поддержкой NFC, 32 ГБ флеш-памяти и автономностью до 15 дней в обычном режиме. Часы станут доступны для покупки 16 января по цене в 1300 долларов.

