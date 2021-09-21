Google обновила свои сервисы под iOS 15

Теперь, когда iOS 15 доступна для загрузки, крупные и мелкие разработчики начали обновлять свои приложения, чтобы воспользоваться преимуществами основных новых функций операционной системы. Одним из этих разработчиков является Google, который сегодня подробно рассказал об улучшениях, связанных с iOS 15, которые вы можете ожидать от его приложений. Самое большое изменение касается того, как Gmail, Meet, Tasks, Maps, Home и многие другие приложения Google будут обрабатывать уведомления. Если у вас включен новый режим фокусировки iOS 15, Google сообщает, что подсказки, которые не требуют вашего немедленного внимания, перейдут в Центр уведомлений, где вы сможете обработать их позже. Более важные напоминания, вроде тех, которые Google Карты отправляют вам, когда вы пытаетесь куда-то доехать по навигатору, не будут отключены, и вы увидите их в том виде, в каком они отправлены вам.

Google заявляет, что его целью было сделать уведомления «максимально актуальными и своевременными». Между тем, если у вас есть iPad, вы можете рассчитывать на новые виджеты Google Фото и YouTube Music, которые используют дополнительное пространство на экране, предлагаемое планшетами Apple. Компания заявляет, что также развернет их в ближайшие недели. Наконец, в Google Drive и YouTube Music появилась новая интеграция с Spotlight. Вы можете использовать этот инструмент для поиска определенных файлов и воспроизведения песни прямо в сервисе потоковой передачи музыки Google.
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