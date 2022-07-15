Google официально отправила ChromeOS Flex в релиз

Ранее в этом году Google анонсировала ChromeOS Flex, инструмент, который позволяет любому взять старый ноутбук с Windows или Mac и вдохнуть в него новую жизнь, установив Chrome OS. После запуска ChromeOS Flex в «раннем доступе» Google теперь заявляет, что Flex готова к «широкому масштабированию» для большего количества компьютеров Mac и ПК. Вы можете посетить веб-сайт ChromeOS Flex, чтобы выполнить загрузочную установку Chrome OS на USB-накопитель, чтобы убедиться, что ваша система работает правильно, а затем вы можете полностью заменить ОС своего старого компьютера на Chrome OS, если все пройдет успешно. Что касается новинок, Google утверждает, что протестировала совместимость с более чем 400 различными устройствами.

Хотя любой может установить ChromeOS Flex, Google в основном позиционирует его как инструмент для предприятий или школ, позволяющий расширить возможности старого оборудования. С этой целью ИТ-отделы могут фактически развертывать Flex в своих сетях, а не обновлять каждый компьютер с помощью USB-накопителя. Google также отмечает, что устройствами Flex можно управлять с помощью Chrome Enterprise Upgrade, который позволяет отделам управлять приложениями и политиками для всего парка компьютеров. Все это произошло примерно через полтора года после того, как Google купила Neverware, компанию, у которой впервые возникла идея позволить пользователям взять старые компьютеры и превратить их в Chromebook. Интересная новость — стоит протестировать.